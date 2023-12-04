رئيس مجلس القيادة الرئاسي ينهي زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة

الإثنين 04 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أنهى رئيس مجلس القيادة الرئاسي / الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين، زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، شارك خلالها ومعه عضو المجلس عيدروس الزبيدي في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين الذي انطلقت أعماله في دبي الخميس الماضي.

والتقى العليمي ، أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للبحث في المستجدات اليمنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى مؤتمر المناخ بكلمة استعرض فيها الآثار المدمرة للتغيرات المناخية في اليمن، خصوصاً على سبل العيش، والموارد البيئية، والخدمات الأساسية، والبنى التحتية، والدعم الدولي المطلوب للحد من تداعياتها.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر الاممي، شارك العليمي ، في جلسات دولية لتقييم مستوى تنفيذ الالتزامات المناخية المحلية والدولية، كما حضر جانبا من مناقشات قمة قادة مجموعة الـ77 والصين، التي أكد فيها أولوية دعم جهود استعادة مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار، كضامن حاسم لشراكة وثيقة مع المجتمع الدولي على كافة المستويات.

وأجرى العليمي والوفد المرافق له لقاءات ثنائية، ونقاشات رفيعة، شملت رؤساء دول وحكومات، ودبلوماسيين، وفاعلين إقليميين ودوليين، للبحث في تمويلات دولية لمواجهة آثار التغيرات المناخية في اليمن ضمن التزامات عالمية لدعم الدول النامية بنحو 100 مليار دولار سنوياً وفقاً لاتفاق باريس، وقمة جلاسكو.

كما شارك رئيس مجلس القيادة الرئاسي في إطار الزيارة، باحتفالات دولة الامارات العربية المتحدة بيومها الوطني، عيد الاتحاد الثاني والخمسين للدولة الشقيقة. كان في وداعه بمطار ال مكتوم، وزير العدل الإماراتي عبدالله سلطان النعيمي، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن محمد حمد الزعابي، وسفير اليمن لدى الإمارات فهد سعيد المنهالي