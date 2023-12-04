النائب العليمي يدعو لموقف عربي وإسلامي صارم ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي

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دعا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي الى موقف عربي وإسلامي صارم وموحد في وجه آلة القتل الاسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال النائب العليمي في تغريدة له على حسابه الشخصي على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، إن الموقف الموحد والصارم للدول العربية والإسلامية من شأنه أن يجبر الاحتلال الاسرائيلي على احترام حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته والالتزام بالقانون الدولي.
مضيفا إن ذلك الموقف المطلوب سيغلق الباب أمام المتاجرين بدماء الشعب الفلسطيني الراقصين على معاناته بالمزايدة على دمائه لتحقيق مكاسب سياسية وضرب أمن واستقرار شعوبنا وبلداننا.
مشيرا إلى أن استئناف القتل والدمار والإبادة الجماعية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لأهلنا في فلسطين بعد الهدنة المؤقتة يتجاوز الرغبة في هزيمة طرف أو إنقاذ رهائن أو حتى الانتقام، بل تأكيدا لتعطش الاحتلال الاسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وممارسة الإبادة والعقاب الجماعي وتحويل غزة لمنطقة غير صالحة للحياة لتنفيذ رغباته بتهجير الفلسطينيين من وطنهم.