تحرك عسكري لإسرائيل ردا على آخر هجوم حوثي استهدف سفينتين

الإثنين 04 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان ارسال تعزيزات عسكرية إلى البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية لمواجهة هجمات الحوثيين في البحر الاحمر وباب المندب.

وحسب صحيفة “معاريف” العبرية على منصة “إكس”، قال الجيش الإسرائيلي إنه “سيرسل سفناً وغواصات إلى البحر الأحمر عقب هجمات الحوثيين”.

يأتي هذا بعد أن أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين امس، في بيان تنفيذ عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب هي سفينة يونتي إكسبلورر، وسفينة نمبر ناين، بصاروخ بحري وطائرة مسيرة بحرية”.

ووفق يحيى سريع فأن “عملية الاستهداف جاءتا بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية”، متوعداً بـ “الاستمرار في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة”.

وهدد سريع كافة السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيليين بأنها “سوف تصبح هدفاً مشروعاً في حال مخالفتها لما جاء في هذا البيان والبيانات السابقة”.

في سياق متصل، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن “إحدى سفينتي الشحن اللتين هاجمهما الحوثيون في البحر الأحمر تعرُّضت لأضرار طفيفة فقط، وهي ليست إسرائيلية، ولكن يبدو أن أحد المساهمين فيها، رجل أعمال إسرائيلي”.

وأضافت أن “السفينة الثانية -وهي سفينة بريطانية- معرّضة لخطر الغرق بعد أن تعرّضت لأضرار جسيمة، بسبب صواريخ كروز، والطائرات بدون طيار”.