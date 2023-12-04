خلال شهر في إب.. الحوادث المرورية تقتل وتصيب 42 شخصا وخسائر بنحو 11 مليون

الإثنين 04 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توفي وأصيب 42 شخصا جراء حوادث مرورية شهدتها محافظة إب، خلال شهر نوفمبر الماضي.

وذكر الإعلام الأمني، التابع للحوثيين، أن محافظة إب شهدت -خلال نوفمبر الماضي- تسجيل 20 حادثا مروريا في عدد من مديريات المحافظة، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية.

وأضاف أن الحوادث أدت إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 35 آخرين بجروح مختلفة، وخسائر مادية بنحو 11 مليون ريال، وتوزعت بين حوادث صدام آليات، وحوادث صدام دراجات نارية، وحوادث دهس مشاة، وحوادث انقلاب.

مصادر في مرور إب أكدت أن أعداد الحوادث المسجلة والوفيات والإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة، في الوقت الذي تشهد فيه طرقات محافظة إب حوادث شبه يومية تسببت بوفاة وإصابة المئات من المواطنين، نتيجة خراب الطرقات، وغياب أي صيانة لها منذ سنوات، بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالسرعة الزائدة وصيانة المركبات.