في دبي.. الحكومة اليمنية تبحث عن ''حلول إستراتيجية'' لمشكلة قديمة قائمة في اليمن تحرك عسكري لإسرائيل ردا على آخر هجوم حوثي استهدف سفينتين خلال شهر في إب.. الحوادث المرورية تقتل وتصيب 42 شخصا وخسائر بنحو 11 مليون عرض سعودي مغري وصادم لدي النجم البلجيكي بروين تركيا تكشف عن أرقام مفاجئة في حجم التبادل التجاري مع السعودية جواو فيليكس يقود برشلونة للفوز على أتلتيكو مدريد إنتر ميلان يكتسح مضيفه نابولي ويواصل صدارة الدوري الإيطالي الجزائر تستضيف معسكر منتخب فلسطين استعدادا لكأس آسيا لكرة القدم وزارة الأوقاف والإرشاد ودار الإفتاء المصرية تبحثان سبل التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين اليمن ومصر الانفلات الأمني يضرب مناطق مليشيات الحوثي ..و 776 جريمة في صنعاء خلال شهر
توفي وأصيب 42 شخصا جراء حوادث مرورية شهدتها محافظة إب، خلال شهر نوفمبر الماضي.
وذكر الإعلام الأمني، التابع للحوثيين، أن محافظة إب شهدت -خلال نوفمبر الماضي- تسجيل 20 حادثا مروريا في عدد من مديريات المحافظة، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية.
وأضاف أن الحوادث أدت إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 35 آخرين بجروح مختلفة، وخسائر مادية بنحو 11 مليون ريال، وتوزعت بين حوادث صدام آليات، وحوادث صدام دراجات نارية، وحوادث دهس مشاة، وحوادث انقلاب.
مصادر في مرور إب أكدت أن أعداد الحوادث المسجلة والوفيات والإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة، في الوقت الذي تشهد فيه طرقات محافظة إب حوادث شبه يومية تسببت بوفاة وإصابة المئات من المواطنين، نتيجة خراب الطرقات، وغياب أي صيانة لها منذ سنوات، بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالسرعة الزائدة وصيانة المركبات.