عرض سعودي مغري وصادم لدي النجم البلجيكي بروين تركيا تكشف عن أرقام مفاجئة في حجم التبادل التجاري مع السعودية جواو فيليكس يقود برشلونة للفوز على أتلتيكو مدريد إنتر ميلان يكتسح مضيفه نابولي ويواصل صدارة الدوري الإيطالي الجزائر تستضيف معسكر منتخب فلسطين استعدادا لكأس آسيا لكرة القدم وزارة الأوقاف والإرشاد ودار الإفتاء المصرية تبحثان سبل التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين اليمن ومصر الانفلات الأمني يضرب مناطق مليشيات الحوثي ..و 776 جريمة في صنعاء خلال شهر خلافات حادة تنفجر بين أنقرة وتل أبيب بعد تصريحات إردوغان عن حماس المدمرة الأميريكية تعلن أسقاط مسيرات جديدة بعد استهداف سفن بالبحر الأحمر إسرائيل توسّع حربها في غزة ... وتهاجم جنوب القطاع
سجل جواو فيليكس هدفا في الشوط الأول، ليمنح برشلونة فوزا صعبا 1-صفر على أتليتيكو مدريد في مباراة مثيرة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد.
وأحرز المهاجم البرتغالي، المعار لبرشلونة، هدف الفوز في الدقيقة 28 بلمسة رائعة، لتمر الكرة من فوق حارس المرمى يان أوبلاك عقب هجمة مرتدة. وتماسك أصحاب الأرض أمام الضغط المتواصل لفريق المدرب دييجو سيميوني ليخرج برشلونة بالانتصار.
ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 34 نقطة، ليتقدم على أتليتيكو مدريد في الترتيب، لكنه يتراجع بفارق أربع نقاط خلف ثنائي الصدارة ريال مدريد وجيرونا. ومع تبقي مباراة مؤجلة له، يحتل أتليتيكو المركز الرابع برصيد 31 نقطة