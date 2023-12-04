إنتر ميلان يكتسح مضيفه نابولي ويواصل صدارة الدوري الإيطالي

الإثنين 04 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 149

اكتسح إنتر ميلان مضيفه نابولي بثلاثية نظيفة الأحد، متشبثا بصدارة الدوري الإيطالي، وذلك في مباراة مثيرة على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في قمة لقاءات الجولة الـ11 من المسابقة.

سجل التركي هاكان تشالهان أوغلو من ركلة جزاء ونيكولا باريلا والفرنسي ماركوس تورام أهداف إنتر ميلان في الدقائق 44، و62، و85 على التوالي.

واستعاد "النيراتزوري" نغمة انتصاراته سريعا عقب تعادلين متتاليين خارج ملعبه، الأول أمام يوفنتوس في الدوري المحلي، والآخر أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الرابعة.

ورفع الإنتر بهذا الفوز رصيده إلى 35 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فريق الجنوب عند 24 نقطة، ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول الترتيب العام.

واستمر نابولي بهذه الخسارة في الابتعاد عن دائرة المنافسة على اللقب الذي حققه الموسم الماضي، رغم قدوم مدربه الجديد الإيطالي والتر ماتساري لتصحيح مسار الفريق، بعد الإطاحة بالفرنسي رودي غارسيا عقب الخسارة أمام أمبولي في الجولة الـ