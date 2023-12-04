الجزائر تستضيف معسكر منتخب فلسطين استعدادا لكأس آسيا لكرة القدم

الإثنين 04 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قال الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الأحد؛ إنه سيستضيف المنتخب الوطني الفلسطيني في معسكر تحضيري؛ استعدادا لبطولة كأس أمم آسيا.

وذكر الاتحاد الجزائري، أن بعثة المنتخب الفلسطيني ستقيم في الجزائر في الفترة بين 12 إلى 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري؛ استعدادا لمشاركته في بطولة كأس آسيا للأمم قطر 2024.

وقال البيان: "يسر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الإعلان عن استضافة الجزائر للمنتخب الوطني الفلسطيني الشقيق لكرة القدم، لإقامة معسكر تحضيري من 12 إلى 22 كانون الأول/ديسمبر 2023، تحسبا لمشاركته في كأس آسيا للأمم، قطر 2024".

ويُنظم كأس آسيا 2024 من 12 كانون الثاني/يناير إلى 10 شباط/فبراير 2024. وأوضح البيان أن الاتحاد الجزائري اختار مدينة عنابة (شمال شرق) "لاحتضان المعسكر التحضيري لأشقائنا الفلسطينيين".

ومنتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن الاتحاد الجزائري في بيان استضافة كل مباريات المنتخب الفلسطيني في تصفيات بطولتي كأس العالم وآسيا، و"التكفل بكل التكاليف المتعلقة بهذه الأحداث الرياضية".

وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب تقدم بطلب رسمي إلى الجزائر، من أجل استضافة مباريات منتخب بلاده في التصفيات؛ بسبب الوضع في الأراضي الفلسطينية.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، بالإضافة إلى عمليات اقتحام واعتقال في الضفة الغربية تتخللها اشتباكات مع فلسطينيين.

وأسفرت الحرب على غزة والاشتباكات في الضفة عن استشهاد نحو 16 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 40 ألفا منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

بيان يسر الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن الإعلان باستضافة الجزائر للمنتخب الوطني الفلسطيني الشقيق لكرة القدم لإقامة معسكر تحضيري من12 إلى22 ديسمبر 2023، تحسبا لمشاركته في كأس أسيا للأمم واختار الاتحاد الجزائري لكرة القدم مدينة عنابة لاحتضان المعسكر التحضيري لأشقائنا الفلسطينيين.