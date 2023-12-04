وزارة الأوقاف والإرشاد ودار الإفتاء المصرية تبحثان سبل التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين اليمن ومصر

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بتوجيهات معالي وزير الاوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة بحث وفد من وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، مع الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي جمهورية مصر العربية الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، سبل التعاون بين الجانبين في مجال الفتوى والإرشاد، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاء الذي جمع معالي الوزير شبيبة بمفتي الديار المصرية فضيلة الشيخ شوقي علام، والذي تضمن الاتفاق على إعداد اتفاقية تعاون مشتركة بين الوزارة ودار الإفتاء، واستعداد دار الإفتاء المصرية لنقل تجربة الدار في شتى المجالات ( الإدارية ، الشرعية ، التقنية )، وتم التأكيد خلال اللقاء، أهمية التعاون بين البلدين في مجال الفتوى والإرشاد، وذلك لما يمثله ذلك من أهمية في تعزيز الأمن الفكري ونشر الوسطية والاعتدال.
من جانبه، أكد الدكتور نجم، استعداد دار الإفتاء المصرية لتقديم كافة الخبرات والإمكانيات المتاحة للجانب اليمني، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الفتوى والإرشاد.
حضر اللقاء من الجانب اليمني رئيس المكتب الفني الدكتور محمد الحاج، والشيخ كمال باهرمز عميد المعهد العالي للتوجيه والإرشاد، والدكتور محمد مجمل مستشار الوزراة للشؤون الثقافية والتعليمية، والمهندس بكر بشر القائم بأعمال مدير عام مركز تقنية المعلومات بالوزارة.