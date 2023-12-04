عرض سعودي مغري وصادم لدي النجم البلجيكي بروين تركيا تكشف عن أرقام مفاجئة في حجم التبادل التجاري مع السعودية جواو فيليكس يقود برشلونة للفوز على أتلتيكو مدريد إنتر ميلان يكتسح مضيفه نابولي ويواصل صدارة الدوري الإيطالي الجزائر تستضيف معسكر منتخب فلسطين استعدادا لكأس آسيا لكرة القدم وزارة الأوقاف والإرشاد ودار الإفتاء المصرية تبحثان سبل التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين اليمن ومصر الانفلات الأمني يضرب مناطق مليشيات الحوثي ..و 776 جريمة في صنعاء خلال شهر خلافات حادة تنفجر بين أنقرة وتل أبيب بعد تصريحات إردوغان عن حماس المدمرة الأميريكية تعلن أسقاط مسيرات جديدة بعد استهداف سفن بالبحر الأحمر إسرائيل توسّع حربها في غزة ... وتهاجم جنوب القطاع
فيما أقرت مليشيا الحوثي بوقوع 776 جريمة في العاصمة صنعاء وحدها، منها 183 سجلت ضد مجهول خلال شهر أكتوبر الماضي، كشفت مصادر موثوقة في صنعاء في ارتفاعا في نسبة الجرائم في عدد من المحافظات اليمنية غالبيتها تسجل ضد مجهول، وتأتي في إطار الصراع الداخلي للمليشيا.
وأفادت المصادر بأن محافظات إب وذمار وعمران وحجة وتعز تشهد انتشارا لعصابات حوثية، وتصعيدا في الجرائم، مبينة أنه عثر أمس على جثة مقطوعة الرأس على الطريق العام في محافظة عمران في إطار الجرائم المنتشرة.
وذكرت المصادر أن قياديا حوثيا قتل مع مرافق له في مدينة الراهدة بمحافظة تعز في إطار التصفية الداخلية، مبينة أن القيادي ينتحل صفة مدير الأمن وجهاز المخابرات الحوثية بمدينة الراهدة ويدعى أبو رضوان المطري.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيا دفعت بعدد من قياداتها التي تعتزم تصفيتها إلى إب وذمار وعمران وتعز، مؤكدة أن الجرائم في مناطق الحوثي توزعت بين القتل والحريق والإيذاء العمدي وحيازة وتعاطي المخدرات.
وأوضحت المصادر أن عددا من قيادات المليشيا بدأوا ببيع عدد من المباني والأراضي المنهوبة ما أدى إلى زيادة الفجوة داخل قيادات المليشيا التي كانت تتلقى وعودا بالحصول على بعض عائدات تلك المنهوبات.