عرض سعودي مغري وصادم لدي النجم البلجيكي بروين تركيا تكشف عن أرقام مفاجئة في حجم التبادل التجاري مع السعودية جواو فيليكس يقود برشلونة للفوز على أتلتيكو مدريد إنتر ميلان يكتسح مضيفه نابولي ويواصل صدارة الدوري الإيطالي الجزائر تستضيف معسكر منتخب فلسطين استعدادا لكأس آسيا لكرة القدم وزارة الأوقاف والإرشاد ودار الإفتاء المصرية تبحثان سبل التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين اليمن ومصر الانفلات الأمني يضرب مناطق مليشيات الحوثي ..و 776 جريمة في صنعاء خلال شهر خلافات حادة تنفجر بين أنقرة وتل أبيب بعد تصريحات إردوغان عن حماس المدمرة الأميريكية تعلن أسقاط مسيرات جديدة بعد استهداف سفن بالبحر الأحمر إسرائيل توسّع حربها في غزة ... وتهاجم جنوب القطاع
أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أن مدمرة أميركية أسقطت طائرات مسيّرة عدة الأحد خلال تقديمها الدعم لسفن تجارية في البحر الأحمر استهدفتها هجمات من اليمن.
وقالت سنتكوم في بيان: «وقعت اليوم 4 هجمات على 3 سفن تجارية تبحر بشكل منفصل في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر».
وأضاف البيان أن «المدمرة يو اس اس كارني من فئة آرلي بيرك استجابت لنداءات استغاثة من السفن وقدمت لها المساعدة»، وأسقطت ثلاث طائرات مسيّرة كانت متجهة إلى المدمّرة خلال النهار.