بن دغر يبحث مع السفير السعودي مخارج للأزمة اليمنية

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بحث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الاحد مع السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر اخر التطورات والأوضاع على الساحة الوطنية.
وفي اللقاء جدد بن دغر التأكيد على دعم الشرعية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لجهود المملكة بهدف استمرار الهدنة، وللبحث عن مخارج للأزمة اليمنية التي تسببت بها مليشيات الحوثي الارهابية، وألحقت باليمن خسائر فادحة.
وأشار الدكتور بن دغر إلى ان مجلس الشورى يرى أن الوقت قد حان للانصياع لصوت العقل، وتغليب مصالح اليمن على ما عداها من مصالح أيًا كان نوعها، والتعاطي مع مقترحات السلام التي يتبناها الأشقاء في المملكة كخارطة طريق تحقق الاستقرار في اليمن والمنطقة، وتعيد اليمن إلى حالة الدولة التي نكبت بالانقلاب الحوثي التابع للنظام الإيراني.