إطلع على مستوى خدمات العلاج والرعاية المقدمة.. رئيس هيئة الأركان يزور جرحى الجيش والمقاومة في القاهرة

الإثنين 04 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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زار رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير حمود بن عزيز، الأحد، جرحى القوات المسلحة والمقاومة الشعبية الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

واطلع رئيس الاركان على مستوى خدمات العلاج والرعاية المقدمة للجرحى من أبطال الجيش والامن الميامين.. مؤكداً الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة لعلاج الجرحى ومتابعة اوضاعهم الصحية وتقديم كامل العون والرعاية لهم، ومتابعة أوضاعهم حتى يتماثلوا للشفاء.

مثمناً تضحيات وبسالة الجرحى في الذود عن الوطن ومكتسباته والتصدي لتنظيم جماعة الحوثي الارهابية الإيرانية ومحاربة الجماعات الارهابية ومشاريعها التخريبية.. مؤكدا أن تلك التضحيات الغالية ستبقى وسام فخر وشرف للابطال الذين وهبوا أنفسهم وأغلى ما يملكون فداء للأرض والكرامة.

رافقه خلال الزيارة نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي اللواء الركن طيار عبدالرحمن الوظري، ونائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء الركن أحمد العابسي، ونائب مدير كلية الطيران والدفاع الجوي العميد الركن محسن البكري، وعدد من الضباط والوفد المرافق.