لماذا تسعى مليشيا الحوثي على تحييد طيران التحالف .. وهل يستخدم الحوثي الطيران الحربي في قصف مأرب؟

الإثنين 04 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أثار رئيس مركز أبعاد للدراسات عبد السلام محمد، المخاوف من إمكانية استخدام مليشيا الحوثي الطيران الحربي في قصف محافظة مارب شرقي العاصمة المحتلة صنعاء.

وقال عبد السلام تعليقا على التحركات الأخيرة للمليشيات الحوثي تجاه محافظة مأرب في منشور له على منصة “أكس” “إن الحوثيين افتتحوا الحرب في اليمن بمناورات على حدود السعودية 2014”.

وأضاف: “ولا ندري بمناوراتهم الآن بالقرب من الحدود الهدف منه بعث رسالة أنهم لازالوا أقوياء مع اختتام وتوديع الحرب، أم أن المناورات افتتاحية جديدة لدورة حرب أخرى؟”.

واستدرك: “وكأنهم يهددون أن الحرب القادمة على مأرب سيشارك فيها الطيران الحربي، بعد اعتقادهم تحييد طيران التحالف بوعود التوقيع على اتفاقات!”.

حد قوله. وتسعى الحوثية جاهدة لتحييد دخول طيران التحالف المساند للمقاومة من خلال الاتفاقات المرحلية والتي كان آخرها اتفاق السويد الساحل الغربي لليمن والذي حيد طيران التحالف من المعركة فيما استمرت الصواريخ والمسيرات الإيرانية قيد الاستخدام الحوثي في الجبهات البرية وعلى موانئ التصدير التابعة للشرعية.