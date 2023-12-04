بن دغر يبحث مع السفير السعودي مخارج للأزمة اليمنية إطلع على مستوى خدمات العلاج والرعاية المقدمة.. رئيس هيئة الأركان يزور جرحى الجيش والمقاومة في القاهرة لماذا تسعى مليشيا الحوثي على تحييد طيران التحالف .. وهل يستخدم الحوثي الطيران الحربي في قصف مأرب؟ إصابة مدني بقصف حوثي مسير غرب تعز مسلحون مجهولون يفجرون أنبوب نفط رئيسي في شبوة جامعة بريطانية تمنع طلّابا من الدراسة بسبب التضامن مع فلسطين رئيس كولومبيا: هجمات إسرائيل على غزة نازية بحثا عن الرهائن.. بريطانيا تُسيّر رحلات جوية استطلاعية فوق غزة بسبب كلمة فلسطين الخطوط الأمريكية تجبر مسافرا على خلع قميصه عاجل..قيادي في كتائب القسام يتحدث عن هزيمة ساحقة لجيش الاحتلال ويؤكد :70% من قوات الاحتلال انسحبت من شمال غزة
أثار رئيس مركز أبعاد للدراسات عبد السلام محمد، المخاوف من إمكانية استخدام مليشيا الحوثي الطيران الحربي في قصف محافظة مارب شرقي العاصمة المحتلة صنعاء.
وقال عبد السلام تعليقا على التحركات الأخيرة للمليشيات الحوثي تجاه محافظة مأرب في منشور له على منصة “أكس” “إن الحوثيين افتتحوا الحرب في اليمن بمناورات على حدود السعودية 2014”.
وأضاف: “ولا ندري بمناوراتهم الآن بالقرب من الحدود الهدف منه بعث رسالة أنهم لازالوا أقوياء مع اختتام وتوديع الحرب، أم أن المناورات افتتاحية جديدة لدورة حرب أخرى؟”.
واستدرك: “وكأنهم يهددون أن الحرب القادمة على مأرب سيشارك فيها الطيران الحربي، بعد اعتقادهم تحييد طيران التحالف بوعود التوقيع على اتفاقات!”.
حد قوله. وتسعى الحوثية جاهدة لتحييد دخول طيران التحالف المساند للمقاومة من خلال الاتفاقات المرحلية والتي كان آخرها اتفاق السويد الساحل الغربي لليمن والذي حيد طيران التحالف من المعركة فيما استمرت الصواريخ والمسيرات الإيرانية قيد الاستخدام الحوثي في الجبهات البرية وعلى موانئ التصدير التابعة للشرعية.