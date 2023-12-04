إصابة مدني بقصف حوثي مسير غرب تعز

الإثنين 04 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أسفر قصف شنته مليشيا الحوثي الإرهابية بطيران مسير الاحد، عن إصابة مواطن في مديرية مقبنة غرب تعز.

مصادر محلية ذكرت إن مواطن يُدعى جميل أحمد عبدالسلام الحنش (28 عامًا) , أصيب اليوم بقصف طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي استهدف قرية مغرم في عزلة البراشا بمديرية مقبنة.

وأشارت إلى إن القصف الحوثي تسبب أيضا بحالة من الذعر والهلع في صفوف الأهالي، خاصة الأطفال والنساء، بحسب ما ذكرته وكالة 2 ديسمبر.

وتواصل مليشيا الحوثي قصفها للأعيان المدنية غرب تعز، فيما اتهمت مصادر حقوقية المليشيات بتعمّد استهداف المدنيين هناك عن سبق إصرار وترصد.