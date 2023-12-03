مسلحون مجهولون يفجرون أنبوب نفط رئيسي في شبوة

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فجر مسلحون مجهولون، يوم الاحد، أنبوب نفط خام، في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة شرقي اليمن، الخاضعة لسيطرة تشكيلات المجلس الانتقالي.
وقالت مصادر محلية عديدة، إن مسلحين مجهولين، تقدموا على تفجير عبوة ناسفة بأنبوب النفط الرئيسي بالقرب من حقل جنة هنت النفطي في مديرية عسيلان غربي محافظة شبوة.
وأضافت المصادر أن الانفجار تسبب بتسرب كميات كبيرة من النفط الخام، دون الإشارة إلى أسباب قيام المسلحين بتفجير الأنبوب.
ووفقا للمصادر، فإن الأنبوب الذي جرى تفجيره، يصل من حقل جنة هنت إلى الخزانات النفطية الواقعة في منطقة العلم بمديرية جردان في الجهة الشرقية من محافظة شبوة.