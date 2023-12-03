رئيس كولومبيا: هجمات إسرائيل على غزة نازية

الأحد 03 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات

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قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، إنّ هجمات الاحتلال على قطاع غزة شبيهة بـ”ممارسات النازية”.

والسبت، انتقد غوستافو بيترو في تدوينة له، عبر منصة “إكس”، “بشدة” قصف الاحتلال مدينة دير البلح بقطاع غزة.

وقال بيترو في التدوينة التي أرفقها بمشاهد المنطقة التي تعرّضت لقصف الاحتلال: “يقولون إنّ هذه ليست بنازية. قتل 5.300 طفل وطفلة فلسطينية ممارسة نازية رغم عدم إعجاب ضمير الغرب بهذه الحقيقة”.

وأضاف: “أكرّرها مرة أخرى، هذه نازية”. وسبق لبيترو الذي وصف هجمات الاحتلال على غزة بـ”النازية”، أن صرّح في وقت سابق بأنّ غزة تشهد “إبادة جماعية”.

ورفضت وزارة الخارجية الألمانية تصريحات الرئيس الكولومبي، التي أدلى بها في مؤتمر المناخ العالمي في دبي (كوب 28) وقارن فيها بين أزمة المناخ وحرب غزة والحقبة النازية.

وكتبت الخارجية الألمانية على منصة إكس، السبت، أنّ الخلط بين تداعيات أزمة المناخ بالنسبة إلى الفئات الأكثر ضعفا في العالم والمعاناة في غزة “غريب”، والمقارنة مع الحقبة النازية “غير مقبول”.

وكان السياسي ذو التوجّه اليساري ألقى خطابا في المؤتمر، الجمعة، اتّهم فيه الدول الغنية في الشمال بأنّها وحدها التي تتحمّل المسؤولية عن التغيّر المناخي، وفي هذا السياق، قال إنّ الاحتلال يرتكب في الوقت الراهن “إبادة جماعية” في حق الفلسطينيين وإنّ مثل هذا المصير سيواجهه مستقبلا لاجئو المناخ القادمون من الجنوب.

وقال بيترو إنّ “الإبادة الجماعية والهجمية في حق الشعب الفلسطيني هما ما ينتظر شعوب الجنوب عند خروجها بسبب أزمة المناخ”.

وأردف: “ما نراه في غزة هو التجربة (البروفة) العامة للمستقبل”. وحذّر بيترو من أنّ الخروج من الجنوب صوب الشمال ستكون له عواقب ولاسيما في الدول التي تنتهج سياسات معادية للهجرة التي تشهد حاليا صعودا لليمين المتطرّف.

واستطرد بيترو أنّ “(الزعيم النازي الراحل أدولف) هتلر يطرق بالفعل أبواب منازل الطبقة المتوسطة في أوروبا وأمريكا الشمالية، وكثيرون سمحوا له بالدخول بالفعل”. وكالات