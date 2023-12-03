بحثا عن الرهائن.. بريطانيا تُسيّر رحلات جوية استطلاعية فوق غزة

الأحد 03 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات

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كشفت وزارة الدفاع البريطانية، أنّ الجيش سيقوم بـ”رحلات استطلاعية فوق قطاع غزة”، للمساعدة في تحديد أماكن الرهائن لدى حماس منذ هجوم السابع من أكتوبر.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان نُشر مساء السبت: “دعما لأنشطة إنقاذ الرهائن المستمرة، ستجري وزارة الدفاع البريطانية رحلات استطلاعية فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك العمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة”.

وأكّدت الوزارة أنّ “طائرات المراقبة ستكون غير مسلّحة، ولن يكون لها أيّ دور قتالي، وستكون مهمتها فقط تحديد مكان الرهائن”.

وحسب البيان، فإنّه “سيتم تمرير المعلومات المتعلّقة بإنقاذ الرهائن، فقط إلى السلطات المختصة المسؤولة عن إنقاذ الرهائن”.

ولم تعلن لندن عن عدد البريطانيين الرهائن، وبعد هجوم السابع من أكتوبر، قال داونينغ ستريت إنّ 12 بريطانيا على الأقل قتلوا في الهجوم بينما فُقد 5 آخرون.

وأفرجت حماس عن عشرات الرهائن خلال أسبوع من الهدنة مع الاحتلال، انتهى الجمعة، وما زالت تحتفظ بأكثر من 130 أسيرا.

ونشرت بريطانيا قوات لها في شرق البحر المتوسط، في الأسبوع التالي لهجمات 7 أكتوبر، وأرسلت طائرات سلاح الجو الملكي وسفن البحرية الملكية إلى المنطقة.

والأسبوع الماضي أعلنت بريطانيا أنّها سترسل واحدة من أكثر سفنها الحربية فتكا إلى منطقة الخليج، بهدف “ردع التهديدات المتزايدة للشحن البحري من إيران وأذرعها في المنطقة”.

وكالات