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عاجل..قيادي في كتائب القسام يتحدث عن هزيمة ساحقة لجيش الاحتلال ويؤكد :70% من قوات الاحتلال انسحبت من شمال غزة

الأحد 03 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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قال مصدر قيادي في كتائب القسام مساء اليوم الاحد، بان 70% من قوات الاحتلال الإسرائيلية انسحبت خارج شمال قطاع غزة لفشل عملياتها وبسبب ضربات المقاومة.

 

ونقلت قناة الجزيرة عن المصدر قولة بان الانسحاب من شمال قطاع غزة بدأ مع التهدئة وتسارع مع ضربات المقاومة في اليومين الأخيرين.


 المصدر اشار ايضاً الى ان العملية البرية الإسرائيلية تتركز جنوب قطاع غزة بالتزامن مع عمليات مناورة محدودة بالشمال.

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