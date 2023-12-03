قناة العربية تشكف حقيقة إرسال اسرائيل قطعاً بحرية وغواصة للبحر الأحمر وباب المندب

الأحد 03 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - العربية نت

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بعد التطورات في البحر الأحمر، أفادت قناة "العربية/الحدث"نقلاً عن مصادر بأن الحوثيين حاولوا استهداف عدد من السفن التجارية بصواريخ ومسيرات إيرانية.

وقالت إن سفناً حربية إسرائيلية وأميركية أحبطت عدداً من المسيرات والصواريخ إيرانية الصنع في باب المندب، الممر البحري الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن.

لرصد تحركات إيران

كما أضافت أن إسرائيل أرسلت إلى البحر الأحمر وباب المندب عدداً من القطع البحرية وغواصة متطورة لرصد تحركات إيران، موضحة أن القطع البحرية الإسرائيلية تنسق مع نظيرتها الأميركية العاملة في البحر الأحمر.

كذلك شددت على أن اعتراض السفن التجارية من قبل الحوثيين يضر بالملاحة البحرية ويرفع أسعار السلع.

بدوره صرح مصدر أمني لـ"العربية/الحدث" أن "وقف الحوثيين عند حدهم وتحذير إيران من تهديداتها لسلامة الملاحة هو الحل الأمثل حالياً".

هجوم على سفينتين

يأتي ذلك بعد أن كشفت مصادر أمنية بحرية أن سفينة لنقل البضائع السائبة تعرضت لهجوم من طائرتين مسيرتين على الأقل أثناء إبحارها في البحر الأحمر، الأحد.

وقالت شركة الأمن البحري البريطانية، آمبري، إن سفينة حاويات أخرى ورد أنها أصيبت بأضرار من هجوم بطائرات مسيرة على بعد نحو 100 كيلومتر شمال غربي ميناء الحديدة شمال اليمن، وفق رويترز.



مدمرة أميركية

بدورها أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن سفينة حربية أميركية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات الأحد في البحر الأحمر.

وقالت: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأميركية "يو إس إس كارني" وسفن تجارية في البحر الأحمر"، حسب أسوشييتد برس.

تدمير مسيرة حوثية

ونقلت قناة العربية"العربية/الحدث " عن البنتاغون بأن "يو إس إس كارني دمرت مسيرة تابعة للحوثي اقتربت منها بالبحر الأحمر".

كما أضاف: "رصدنا إطلاق صاروخ باليستي باتجاه سفينة تجارية بالبحر الأحمر سقط قربها"، موضحاً أن "السفينة التجارية التي حاول الحوثيون استهدافها تحمل اسم يونيتي إكسبلورر".

كذلك ختم قائلاً: "أسقطنا مسيرة تابعة للحوثي كانت متجهة للمدمرة يو إس إس كارني والسفينة التجارية".

مسيرة وصاروخ

فيما أعلن متحدث باسم الحوثيين استهداف "سفينتين إسرائيليتين" في باب المندب، الأولى بصاروخ بحري والثانية بطائرة مسيرة بحرية. وباب المندب هو الممر البحري الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن.

وأضاف أن "عملية الاستهداف جاءت بعض رفض السفينتين يونيتي إكسبلورر ونمبر ناين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية" التابعة للحوثيين.

تجدر الإشارة إلى أن الحوثيين يشنون ضربات بواسطة مسيرات وصواريخ يستهدفون فيها إسرائيل منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر، تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل.

وهدد الحوثيون باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، قبل أن يوسعوا الأسبوع الماضي نطاق تهديداتهم لتشمل السفن التابعة لحلفاء إسرائيل أثناء عبورها مضيق باب المندب.