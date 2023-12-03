هجمات على سفن بريطانية وأمريكية في البحر الأحمر - المليشيات تصدر بياناً والبنتاغون يعلق على الحادثة

الأحد 03 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - متابعات

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اشتعل ممر السفن التجارية في البحر الأحمر، اليوم الأحد، بالتوترات، بعد تعرض سفن بريطانية وأمريكية لهجمات، تبنتها جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن.

وأعلن البنتاغون أن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم في مياه البحر الأحمر.

وقالت وزارة الدفاع الامريكية في بيان “إن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات اليوم الأحد في البحر الأحمر، مما قد يمثل تصعيدا كبيرا في سلسلة من الهجمات البحرية في الشرق الأوسط المرتبطة بالحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس”.

وأضاف البنتاغون: “نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمّرة الأمريكية (يو إس إس كارني) وسفن تجارية في البحر الأحمر وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة”.

وكان الجيش البريطاني قال في وقت سابق إنه وقع هجوم بطائرة بدون طيار وانفجارات في البحر الأحمر بدون الخوض في تفاصيل.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، ذكرت صحيفة "تلغراف" أن سفينة مملوكة لبريطانيا وترفع علم جزر البهاما تم ضربها بصاروخ أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر.

وذكرت ذلك مجموعة أمنية بحرية مقرها في بريطانيا، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن السفينة مملوكة لبريطانيا وكانت قد تعرضت لقصف صاروخي خلال إبحارها في مياه البحر الأحمر.

وقالت شركة "أمبري" للأمن البحري إن السفينة - التي لم يذكر اسمها - ترفع علم جزر البهاما "أصيبت بصاروخ" أثناء إبحارها جنوبا على بعد حوالي 35 ميلا بحريا قبالة الساحل الغربي لليمن بحسب ما نقلته ديلي ميل .

الحوثيون يتبنّون

ومن جانبه أعلن المتحدث العسكري باسم مليشيات الحوثي يحيى سريع عن تبنّيهم للعملية وقال: “نفذنا اليوم عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين عند باب المندب، وقواتنا البحرية مستمرة في استهداف السفن الإسرائيلية حتى يتوقف العدوان على غزة.

وأوضحت جماعة الحوثي أنها استهدفت سفينة إسرائيلية بصاروخ بحري وسفينة ثانية بطائرة مسيّرة بحرية، مشيرةً إلى أن ذلك بعد رفض السفينتين الاستجابة لرسائل تحذيرية.

وجددت الجماعة المدعومة من إيران تحذيرَها لكافة السُّفُن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيليين بأنَّها ستصبح “هدفاً مشروعاً” في حال مخالفتها لما جاءَ بيان سابق، حسب وصفها.

وكان قد شنّ الحوثيون في اليمن سلسلة من الهجمات على سفن في البحر الأحمر، فضلا عن إطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ تستهدف إسرائيل بينما تشن الأخيرة حربًا في قطاع غزة.