هجمات على سفن بريطانية وأمريكية في البحر الأحمر - المليشيات تصدر بياناً والبنتاغون يعلق على الحادثة شركة النفط بمأرب تفند الشائعات الاعلامية بشأن رفع التسعيرة وتوضح الحقائق وزارة التعليم تعلن بدء تحويل مستحقات المبتعثين للربع الرابع لعام 2022 تخرج الدفعة الثالثة من طلاب كلية التربية والعلوم التطبيقيه بالجوف أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني البنتاغون يعلن اعتراض مسيرة إيرانية فوق مياه الخليج بريطانيا: تعلن عن وقوع انفجار بطريق الملاحة الرئيسي وتحليق للمسيّرات في مضيق باب المندب بعد فشل التقنيات الأمريكية والإسرائيلية لاختراق مواقع حماس السرية بريطانيا تدخل خط المواجهة وتعلن التدخل جوا عبر طائراتها التجسسية ما لا يعرفه اليمنيون والعرب . ماذا يحدث عند تناولك الموز ليلاً ؟ الفارق في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن في تعاملات اليوم
فندت شركة النفط اليمنية فرع مأرب الشائعات الاعلامية التي تتحدث عن رفع تسعيرة مادة البنزين ونفت الشركة صلتها عن ، صدور أي قرار بشأن رفع تسعيرة مادة البنزين المحلي كما يتم الترويج له في مواقع التواصل الإجتماعي بهدف إثارة البلبلة، مشيراً إلى أن القرار من اختصاص الحكومة.
وأوضحت الشركة في بيان لها تناقلته وسائل الإعلام ووكالة سبأ الحكومية - أن سبب توقف الفرع عن تزويد السوق بمادة البنزين المحلي هو دخول مصفاة صافر مرحلة الصيانة الشاملة، مؤكدأ أنه سيتم إستئناف توزيع البنزين لتغطية جميع المحطات عند انتهاء مرحلة الصيانة.
وأكد البيان التزام فرع الشركة بتوفير المشتقات النفطية للسوق واستقرار التموين وحرصه على تغطية احتياج السوق المحلية من مادة البنزين من مصادر تجارية مختلفة حتى انتهاء فترة الصيانة للمصافي من اجل حماية المواطنين من الاستغلال ومنع تجار السوق السوداء من بيع تلك المواد بأسعار مرتفعة في حال عدم توفرها في السوق .
ودعا البيان بجميع المواطنين والاعلاميين بالتحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي تضر بسمعة المحافظة ومؤسساتها وامنها واستقرارها، ولا تخدم الا المضاربين وتجار السوق السوداء، وتحري الدقة والموضوعية وإستقاء المعلومات من مصادرها قبل نشرها.