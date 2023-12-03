وزارة التعليم تعلن بدء تحويل مستحقات المبتعثين للربع الرابع لعام 2022

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أعلن وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات مازن الجفري، بدأ تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الرابع 2022م.
ووفقا لما نشرته وكالة سبأ فقد وأوضح الجفري أنه تم بدء التحويل للمستحقات من البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن الى جميع الملحقيات الثقافية والسفارات اليمنية المعتمدة في الخارج لصرفها للطلاب خلال الايام القريبة القادمة.
وأضاف ان قطاع البعثات انتهى كذلك من إعداد كشوفات الربع الاول لعام 2023م والرسوم الدراسية 2022/2023م وذلك لتقليص الفترة الزمنية بين موعد استحقاق الربع و الموعد المتوقع لتسليمه، راجيا من جميع الطلاب تقدير الظروف الصعبة والتحديات الراهنة التي يواجهها الوطن .