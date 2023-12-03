تخرج الدفعة الثالثة من طلاب كلية التربية والعلوم التطبيقيه بالجوف

الأحد 03 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_أحمد حوذان

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أقامت كلية التربية والعلوم الإنسانية والتطبيقية بالجوف فرع جامعة إقليم سبأ، اليوم، حفل تخرج الدفعة الثالثة من طلاب وطالبات محافظة الجوف البالغ عددهن " 50 " دفعة (أمل الجوف ) بحضور وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي ونائب رئيس جامعة إقليم سبأ للشؤون الطلاب الدكتور/ علي سيف الرمال وعدد من الدكاترة الأكاديمين التربويين.

وخلال الحفل القى نائب رئيس الجامعة الدكتور على سيف الرمال هنأ الطلاب والطالبات الخريجين بحفل تخرجهم مؤكدا سعادتة اليوم لمشاركتي فرحتكم وبلوغ المرام في تحقيق الوصول على الشهادة الجامعية.

من جانبة تحدث وكيل محافظة الجوف عبدالله الحاشدي ،في كلمة له بارك للخريجين وأشاد بأهمية العلم وأثره (فبالعلم تحلق الأمم وتعلو حتى تبلغ ذرى المجد وبدونه تهوى في مراتع الجهل والتخلف)، وأضاف أن عماد أي بناء مستقر هو العلم، والعلم هو سلاح الأقوى في مجابهه مشكلات المجتمع.

كلمة الخريجين القتها الطالبة الخريجة "سبأ حبوبان " نيابة عن زملائها وزميلاتها ، عبرت فيها عن مشاعر الفخر والاعتزاز والفرحة والسرور بهذه المناسبة وشكرت الله ثم إدارة الجامعة ومنسوبيها وأعضاء هيئة التدريس على ما قدموه من رعاية وخدمة لهم خلال فترة الدراسة ، تخلل الحفل عدد من الفقرات الفلكلورية والرقصات الشعبية واختتم الحفل بالسلام الجمهوري