أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

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شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية، حالة إستقرار مع افتتاح تعاملات صباح اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 في الصرافات
سعر صرف الدولار في عدن الشراء: 1522 البيع: 1533 سعر صرف الريال السعودي الشراء: 401 البيع : 403.
سعر صرف الدولار في صنعاء الشراء:528 البيع: 536 سعر صرف الريال الشراء : 140.5 البيع : 141