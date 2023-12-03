البنتاغون يعلن اعتراض مسيرة إيرانية فوق مياه الخليج

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، السبت، أن طائرة تابعة لحاملة الطائرات دوايت دي أيزنهاور، اعترضت طائرة مسيرة إيرانية في الخليج العربي.
وقالت القيادة المركزية الأميركية "سينتكوم" في بيان إن البحرية الأميركية "ستواصل الطيران والإبحار حيثما يسمح القانون الدولي بذلك".
وكان البنتاغون أعلن الأربعاء الماضي أن سفينة حربية أميركية أسقطت أثناء إبحارها في جنوب البحر الأحمر طائرة مسيرة إيرانية الصنع أطلقت من منطقة في اليمن يسيطر عليها المتمردون الحوثيون الموالون لطهران.