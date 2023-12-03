أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني البنتاغون يعلن اعتراض مسيرة إيرانية فوق مياه الخليج بريطانيا: تعلن عن وقوع انفجار بطريق الملاحة الرئيسي وتحليق للمسيّرات في مضيق باب المندب بعد فشل التقنيات الأمريكية والإسرائيلية لاختراق مواقع حماس السرية بريطانيا تدخل خط المواجهة وتعلن التدخل جوا عبر طائراتها التجسسية ما لا يعرفه اليمنيون والعرب . ماذا يحدث عند تناولك الموز ليلاً ؟ الفارق في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن في تعاملات اليوم عدن.. بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للربع الرابع لعام 2022 حصيلة 24 ساعة حرب دامية على قطاع غزة.. 700 شهيد في أكثر من 20 مجزرة صحيفة إماراتية تنشر تسريبات عن اتفاق مرتقب خاص باليمن قبل نهاية العام الجاري يشمل ''صرف المرتبات'' الكشف رسميا عن خطة الحوثيين لتفجير الوضع عسكريا.. تقارير ميدانية تكشف التفاصيل ''هجوم واسع سيستهدف شبوة وكماشة ضد مدينة مأرب''
أعلنت القوات البريطانية، الأحد، عن وقوع انفجار على طريق ملاحي رئيسي في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، بالتزامن مع نشاط للطائرات المسيّرة.
وأصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابعة للجيش البريطاني (UKMTO)، تحذيرا مقتضبا لشركات الشحن من أن الحادث "وقع في مضيق باب المندب"، الذي يفصل شرق أفريقيا عن شبه الجزيرة العربية.
وقالت الهيئة البريطانية عبر منصة "إكس" إنه تم الإبلاغ أيضا عن نشاط للطائرات المسيرة في المنطقة.
ولم تصدر جماعة الحوثي أي تعليق على الحادث حتى اللحظة. وكانت الجماعة استولت على سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل، قبل أسبوعين، وتعهدت بالاستمرار في استهداف المزيد من السفن الإسرائيلية، على خلفية الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة.