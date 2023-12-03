بريطانيا: تعلن عن وقوع انفجار بطريق الملاحة الرئيسي وتحليق للمسيّرات في مضيق باب المندب

الأحد 03 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت القوات البريطانية، الأحد، عن وقوع انفجار على طريق ملاحي رئيسي في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، بالتزامن مع نشاط للطائرات المسيّرة.

وأصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابعة للجيش البريطاني (UKMTO)، تحذيرا مقتضبا لشركات الشحن من أن الحادث "وقع في مضيق باب المندب"، الذي يفصل شرق أفريقيا عن شبه الجزيرة العربية.

وقالت الهيئة البريطانية عبر منصة "إكس" إنه تم الإبلاغ أيضا عن نشاط للطائرات المسيرة في المنطقة.

ولم تصدر جماعة الحوثي أي تعليق على الحادث حتى اللحظة. وكانت الجماعة استولت على سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل، قبل أسبوعين، وتعهدت بالاستمرار في استهداف المزيد من السفن الإسرائيلية، على خلفية الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة.