ما لا يعرفه اليمنيون والعرب . ماذا يحدث عند تناولك الموز ليلاً ؟

الأحد 03 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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كثيرون لا يستطيعون النوم سريعا. وفي اليمن يجد بعض متعاطي القات صعوبة في النوم. اليوم بات الحل سهلا وفي متناول الجميع.

حيث أشارت جمعية خيرية متخصصة في «دعم النوم»، بشرق ساسكس البريطانية، أن تناول بعض الأطعمة، وعلى وجه الخصوص فاكهة الموز، وتجنب الإكثار من تناول الطعام قبل النوم مباشرة، يضمن نوماً جيداً.

وقالت ليزا أرتيس، نائبة الرئيس التنفيذي للجمعية: «الموز على وجه الخصوص من الفواكه التي تساعد على سرعة النوم؛ لاحتوائه على مستويات مرتفعة من المغنيسيوم والبوتاسيوم، التي تساعد على استرخاء العضلات، كما يحتوي أيضاً على حمض التريبتوفان الأميني، الذي يحفز إنتاج هرمونات مهدئة للدماغ، وتعزز هذه الفاكهة أيضاً إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون يفرز بشكل طبيعي في الجسم، ويؤدي دوراً مهماً في النوم الهادئ».

وأضافت: «إضافة إلى ذلك فالعنب والكرز والفراولة هي أفضل مصادر لهرمون الميلاتونين بين الفواكه، والفاكهة ليست الطعام الوحيد الذي يكسب الراحة التي يحتاج إليها الشخص ليحصل على نوم جيد ليلاً؛ إذ توصي الجمعية أيضاً بتناول اللوز والأسماك والحبوب الكاملة، وكعك الشوفان مع الجبن