آخر الاخبار

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني البنتاغون يعلن اعتراض مسيرة إيرانية فوق مياه الخليج بريطانيا: تعلن عن وقوع انفجار بطريق الملاحة الرئيسي وتحليق للمسيّرات في مضيق باب المندب بعد فشل التقنيات الأمريكية والإسرائيلية لاختراق مواقع حماس السرية بريطانيا تدخل خط المواجهة وتعلن التدخل جوا عبر طائراتها التجسسية ما لا يعرفه اليمنيون والعرب . ماذا يحدث عند تناولك الموز ليلاً ؟ الفارق في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن في تعاملات اليوم عدن.. بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للربع الرابع لعام 2022 حصيلة 24 ساعة حرب دامية على قطاع غزة.. 700 شهيد في أكثر من 20 مجزرة صحيفة إماراتية تنشر تسريبات عن اتفاق مرتقب خاص باليمن قبل نهاية العام الجاري يشمل ''صرف المرتبات'' الكشف رسميا عن خطة الحوثيين لتفجير الوضع عسكريا.. تقارير ميدانية تكشف التفاصيل ''هجوم واسع سيستهدف شبوة وكماشة ضد مدينة مأرب''

الفارق في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن في تعاملات اليوم

الأحد 03 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 404

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الاحد 03/12/2023

الاسعار في صنعاء 

شراء الدولار             528

بيع الدولار                  529

شراء السعودي            140

بيع السعودي              140.50

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار            1518

بيع الدولار                  1525

شراء السعودي             400

بيع السعودي                402

إقراء أيضاً
بريطانيا: تعلن عن وقوع انفجار بطريق الملاحة الرئيسي وتحليق للمسيّرات في مضيق باب
ما لا يعرفه اليمنيون والعرب . ماذا يحدث عند تناولك الموز ليلاً ؟
عدن.. بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للربع الرابع لعام 2022
صحيفة إماراتية تنشر تسريبات عن اتفاق مرتقب خاص باليمن قبل نهاية العام الجاري يشمل
الكشف رسميا عن خطة الحوثيين لتفجير الوضع عسكريا.. تقارير ميدانية تكشف التفاصيل '
الحكومة اليمنية تؤكد قدرتها على ردع أي تصعيد حوثي في مأرب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول