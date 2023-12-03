الفارق في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن في تعاملات اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الاحد 03/12/2023
الاسعار في صنعاء
شراء الدولار 528
بيع الدولار 529
شراء السعودي 140
بيع السعودي 140.50
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1518
بيع الدولار 1525
شراء السعودي 400
بيع السعودي 402