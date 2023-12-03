عدن.. بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للربع الرابع لعام 2022 حصيلة 24 ساعة حرب دامية على قطاع غزة.. 700 شهيد في أكثر من 20 مجزرة صحيفة إماراتية تنشر تسريبات عن اتفاق مرتقب خاص باليمن قبل نهاية العام الجاري يشمل ''صرف المرتبات'' الكشف رسميا عن خطة الحوثيين لتفجير الوضع عسكريا.. تقارير ميدانية تكشف التفاصيل ''هجوم واسع سيستهدف شبوة وكماشة ضد مدينة مأرب'' لأول مرة كوريا الشمالية تبدأ عمليات التجسس عبر الأقمار الاصطناعية ليست الأولى فقد فعلوها مع صدام حسين... إسرائيل تنشر أوراق لعب بصور قادة حماس صفعة مدوية وضربة قاتلة ومخزية للجيش الذي لا يقهر..الكشف عن كمين محكم استهدف 60 جنديا إسرائيليا شرق جحر الديك هي الثالثة… باخرة سعودية تنطلق لإغاثة سكان قطاع غزة اشتعال معركة حرق الدبابات … سرايا القدس تعلن استهداف 3 آليات عسكرية وجرافة إسرائيلية في غزة مونديال 17 سنة.. ألمانيا تحرز لقبها الأول على حساب فرنسا
أعلن وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات مازن الجفري، اليوم الأحد بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الرابع 2022م.
وأوضح الجفري لوكالة (سبأ) أنه تم بدء التحويل للمستحقات من البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن الى جميع الملحقيات الثقافية والسفارات اليمنية المعتمدة في الخارج لصرفها للطلاب خلال الايام القريبة القادمة.
واضاف ان قطاع البعثات انتهى كذلك من إعداد كشوفات الربع الاول لعام 2023م والرسوم الدراسية 2022/2023م وذلك لتقليص الفترة الزمنية بين موعد استحقاق الربع و الموعد المتوقع لتسليمه، راجيا من جميع الطلاب تقدير الظروف الصعبة والتحديات الراهنة التي يواجهها الوطن .