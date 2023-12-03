عدن.. بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للربع الرابع لعام 2022

الأحد 03 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

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أعلن وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات مازن الجفري، اليوم الأحد بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الرابع 2022م.

وأوضح الجفري لوكالة (سبأ) أنه تم بدء التحويل للمستحقات من البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن الى جميع الملحقيات الثقافية والسفارات اليمنية المعتمدة في الخارج لصرفها للطلاب خلال الايام القريبة القادمة.

واضاف ان قطاع البعثات انتهى كذلك من إعداد كشوفات الربع الاول لعام 2023م والرسوم الدراسية 2022/2023م وذلك لتقليص الفترة الزمنية بين موعد استحقاق الربع و الموعد المتوقع لتسليمه، راجيا من جميع الطلاب تقدير الظروف الصعبة والتحديات الراهنة التي يواجهها الوطن .