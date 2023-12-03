حصيلة 24 ساعة حرب دامية على قطاع غزة.. 700 شهيد في أكثر من 20 مجزرة

الأحد 03 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الأحد سقوط 700 شهيد في أكثر من 20 مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية.

وعاودت اسرائيل منذ الجمعة الماضية حربها على غزة بعد فشل تمديد الهدنة الانسانية.

وحتى امس السبت وصل عدد شهداء العدوان الاسرائيل على غزة الى اكثر من 15 الف شخص غالبيتهم من الاطفال والنساء.