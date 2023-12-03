عدن.. بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للربع الرابع لعام 2022 حصيلة 24 ساعة حرب دامية على قطاع غزة.. 700 شهيد في أكثر من 20 مجزرة صحيفة إماراتية تنشر تسريبات عن اتفاق مرتقب خاص باليمن قبل نهاية العام الجاري يشمل ''صرف المرتبات'' الكشف رسميا عن خطة الحوثيين لتفجير الوضع عسكريا.. تقارير ميدانية تكشف التفاصيل ''هجوم واسع سيستهدف شبوة وكماشة ضد مدينة مأرب'' لأول مرة كوريا الشمالية تبدأ عمليات التجسس عبر الأقمار الاصطناعية ليست الأولى فقد فعلوها مع صدام حسين... إسرائيل تنشر أوراق لعب بصور قادة حماس صفعة مدوية وضربة قاتلة ومخزية للجيش الذي لا يقهر..الكشف عن كمين محكم استهدف 60 جنديا إسرائيليا شرق جحر الديك هي الثالثة… باخرة سعودية تنطلق لإغاثة سكان قطاع غزة اشتعال معركة حرق الدبابات … سرايا القدس تعلن استهداف 3 آليات عسكرية وجرافة إسرائيلية في غزة مونديال 17 سنة.. ألمانيا تحرز لقبها الأول على حساب فرنسا
أعلن مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الأحد سقوط 700 شهيد في أكثر من 20 مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية.
وعاودت اسرائيل منذ الجمعة الماضية حربها على غزة بعد فشل تمديد الهدنة الانسانية.
وحتى امس السبت وصل عدد شهداء العدوان الاسرائيل على غزة الى اكثر من 15 الف شخص غالبيتهم من الاطفال والنساء.