صحيفة إماراتية تنشر تسريبات عن اتفاق مرتقب خاص باليمن قبل نهاية العام الجاري يشمل ''صرف المرتبات''

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نشرت صحيفة إماراتية، تسريبات عن اتّفاق مرتقب ترعاه السعودية بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، يقود إلى اتّفاق شامل للسلام في اليمن.
وقالت صحيفة “البيان” الإماراتية، إن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبورغ، كثّـف جولاته إلى عواصم المنطقة؛ بهَدفِ الدفع نحو إبرام (اتّفاق مبادئ) يقود في نهاية المطاف إلى اتّفاق شامل للسلام.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية قولها إن الجولة التي يقوم بها المبعوث الأممي في عواصم المنطقة هدفت إلى حشد الدعم الإقليمي لخطة السلام المقترحة، التي وضعها بالشراكة مع الوسطاء في الإقليم، التي تبدأ باتّفاق مبادئ، لتنتهي بتوقيع اتّفاق سلام شامل.
وأشَارَت إلى أن النقاشات التي أجراها مبعوث الأمم المتحدة، شملت اتّفاق مبادئ اقتصادي، وملف الأسرى والمعتقلين.
وأوضحت المصادر أن غروندبورغ، والوسطاء، يأملون في إنجاز اتّفاق مبادئ خاص بالقضايا الاقتصادية، والإنسانية، قبل نهاية العام الجاري والتي تشمل صرف رواتب الموظفين وفتح المنافذ والطرقات، وفق الصحيفة.