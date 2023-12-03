صفعة مدوية وضربة قاتلة ومخزية للجيش الذي لا يقهر..الكشف عن كمين محكم استهدف 60 جنديا إسرائيليا شرق جحر الديك

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أعلنت كتائب عز الدين القسام، اليوم الأحد، عن تفجير 3 عبوات ناسفة بقوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا، في نقطة تمركز لهم شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.
وقالت كتائب القسام في بيان لها: "فجر اليوم تمكن مجاهدو القسام من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جنديا) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك، فقام المجاهدون بزراعة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز،
وفي تمام الساعة 4:30 تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال وتقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى".
يأتي ذلك، بينما استأنف الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة المنصرم القتال في قطاع غزة بعد 7 أيام من الهدنة تم خلالها وقف لإطلاق النار وتبادل للاسرى مع حركة حماس