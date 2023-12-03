حرب طاحنة ومتواصلة بأنحاء غزة وأحزمة نارية عنيفة تهز خانيونس

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تواصل عدوان الاحتلال والقصف العنيف على كافة مناطق قطاع غزة، خاصة مدينة خانيونس، التي ينفذ فيها أحزمة نارية على مدار ساعات.
وأوضحت مصادر فلسطينية أن الزوارق الحربية استهدفت شاطئ الزهراء والمغراقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع بالقذائف الصاروخية، تزامنا مع قصف عنيف شمال مدينة غزة.
وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف المناطق الشرقية في خانيونس جنوبي القطاع، بالإضافة لغارات جوية وقصف بالقنابل الفسفورية والدخانية على مخيم جباليا شمال غزة.
واستشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا في مخيم البريج، بالإضافة لانتشال عددا من الجرحى و15 شهيدا جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة الإفرنجي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وتعرضت مدينة خانيونس لسلسلة غارات وقصف عنيف من بعد منتصف الليل، بينما استشهد مدنيون وأصيب العشرات جراء استهداف الاحتلال منزلا في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.
وأطلقت زوارق الاحتلال النار من رشاشاتها على مناطق غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بينما أعلن عن 9 شهداء باستهداف منزل عائلة عزوم في حي الجنينة شرق رفح.
ونوه مراسلو "وكالة سند للأنباء" إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت مناطق متفرقة في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
واستشهد 3 مدنيين باستهداف منزل عائلة الإفرنجي بالقرب من أبراج عين جالوت غرب النصيرات، بالإضافة لشهداء وجرحى آخرين جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة الزهرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأمس السبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان المستمر على قطاع غزة إلى أكثر من 15 ألفا و207 شهداء، بالإضافة لـ 40 ألفا و650 جريحا