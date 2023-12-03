حرب طاحنة ومتواصلة بأنحاء غزة وأحزمة نارية عنيفة تهز خانيونس

الأحد 03 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تواصل عدوان الاحتلال والقصف العنيف على كافة مناطق قطاع غزة، خاصة مدينة خانيونس، التي ينفذ فيها أحزمة نارية ‏على مدار ساعات.‏

وأوضحت مصادر فلسطينية أن الزوارق الحربية استهدفت شاطئ الزهراء والمغراقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع ‏بالقذائف الصاروخية، تزامنا مع قصف عنيف شمال مدينة غزة.‏

وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف المناطق الشرقية في خانيونس جنوبي القطاع، بالإضافة لغارات جوية وقصف بالقنابل ‏الفسفورية والدخانية على مخيم جباليا شمال غزة.‏

واستشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا في مخيم البريج، بالإضافة لانتشال عددا من الجرحى و15 ‏شهيدا جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة الإفرنجي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.‏

وتعرضت مدينة خانيونس لسلسلة غارات وقصف عنيف من بعد منتصف الليل، بينما استشهد مدنيون وأصيب العشرات جراء ‏استهداف الاحتلال منزلا في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

‏ وأطلقت زوارق الاحتلال النار من رشاشاتها على مناطق غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بينما أعلن عن 9 شهداء ‏باستهداف منزل عائلة عزوم في حي الجنينة شرق رفح.‏

ونوه مراسلو "وكالة سند للأنباء" إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت مناطق متفرقة في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، وقصفت ‏مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

‏ واستشهد 3 مدنيين باستهداف منزل عائلة الإفرنجي بالقرب من أبراج عين جالوت غرب النصيرات، بالإضافة لشهداء ‏وجرحى آخرين جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة الزهرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.‏

وأمس السبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان المستمر على قطاع غزة إلى أكثر من 15 ألفا ‏و207 شهداء، بالإضافة لـ 40 ألفا و650 جريحا