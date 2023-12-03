تعرف على أبرز قادة جيش الاحتلال القتلى بـطوفان الأقصى

الأحد 03 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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مع إعلان الاحتلال تأكده من مقتل العقيد آساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، في عملية طوفان الأقصى، واحتجاز جثته في غزة، يسلط الضوء مجددا على كبار قادة جيش الاحتلال الذي قتلوا في العملية.

وبالعودة إلى سجلات الاحتلال، تظهر رتب كبيرة قتلت خلال العملية، في القواعد العسكرية التي اقتحمتها كتائب القسام، صباح السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وهم كالتالي:

العقيد يوناتان ستاينبرغ قائد لواء "ناحال" للقوات الخاصة، شغل سابقا منصب قائد مركز التدريب التكتيكي في جيش الاحتلال، وقائد لواء بنيامين، ومساعد قائد لواء العمليات.

العقيد يوسف ليفي قائد الوحدة متعددة الأبعاد، وعمل قائدا لمركز التدريب الناري في ميلاح، وقاد لواء برعم والوحدة 621 إيجور، وشغل قائد اللواء الأول لوحدة غولاني الخاصة، قتل في قاعدة رعيم العسكرية مقر فرقة غزة، خلال اقتحامها من قبل كتائب القسام.

العقيد ليون بار ضابط كبير في وحدة الرقابة الداخلية بجيش الاحتلال، وأحد قادة الجيش في ألوية الضفة الغربية.

العقيد آساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، يزعم الاحتلال مقتله خلال هجوم كتائب القسام على قاعدة رعيم، وأن جثته نقلت للاحتجاز في غزة.

المقدم إيلي غينسبيرغ ضابط وحدة شايطيت 13 للقوات البحرية الخاصة، كان أحد القادة المسؤولين عن الهجوم على سفينة كسر الحصار التركية مافي مرمرة، والتي استشهد فيها 10 متضامنين أتراك عام 2010، وأكثر الضباط حصولا على أوسمة شجاعة بجيش الاحتلال.

المقدم ساهار مخلوف قائد كتيبة الاتصالات والاستخبارات في الوحدة 481، قتل خلال هجوم كتائب القسام على قاعدة رعيم، مقر فرقة غزة، في عملية طوفان الأقصى