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استشهاد العالم الفلسطيني سفيان تايه وعائلته في غزة

الأحد 03 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_وكالات
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استُشهد العالم والباحث الفلسطيني رئيس الجامعة الإسلامية سفيان تايه وعائلته في قصف إسرائيلي استهدف عددا من النازحين في بلدة الفلوجة التي تبعد 30 كلم إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة، اليوم السبت 2 ديسمبر.

ويعدّ سفيان تايه من أبرز الباحثين الفلسطينيين والأكاديميين في عالم الفيزياء عالميّا. وأثار اغتيال البروفيسور الفلسطيني صدمة نشطاء التواصل الاجتماعي وحزنهم نظرا إلى قيمته العلمية ومكانته في مجاله وفي المجتمع الفلسطيني.

كما عدّد البعض إنجازات الفقيد العلمية، الذي شغل العديد من المناصب، أبرزها رئاسة الجامعة الإسلامية بغزة.

وهو أيضا المصنّف سنة 2021 ضمن أبرز الأكاديميين في العالم. ولم يستثن الاحتلال أيّ جهة في غزة ولم تُخطئ صواريخه المباني، بما فيها مقرات المؤسسات العلمية.

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