وكالة استخباراتية تكشف عن قواعد عسكرية بحرية للحوثيين في الجزر اليمنية بالقرب من المياه الدولية

السبت 02 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_وكالات

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كشفت وكالة استخبارية عن قيام مليشيا الحوثي، بعسكرة الجزر والسواحل شمال محافظة الحديدة لتهديد ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وقالت وكالة “شيبا إنتليجنس” المختصة بالمعلومات الاستخبارية من المصادر المفتوحة، في تقرير السبت، أنها حصلت على معلومات تؤكد قيام جماعة الحوثي بإنشاء قواعد عسكرية بحرية في الجزر اليمنية بالقرب من المياه الدولية.

وأكدت المعلومات التي نقلها مصدر عسكري يمني للوكالة أن الحوثيين تمكنوا من تثبيت وجود عسكري دائم في جزيرتي كمران وتقفاش الاستراتيجيتين، ويديرون زوارق في المنطقة الشرقية مقابل المياه الدولية، في خطوة تزيد من المخاطر. على الممرات الملاحية الدولية قبالة سواحل اليمن.

وأوضحت أن الحوثيين بدأوا العمل في القاعدة العسكرية في جزيرة كمران منتصف العام الجاري، وتسارعت العملية منذ أكتوبر الماضي عقب بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبحسب المعلومات فإن الجماعة الإيرانية في اليمن عملت على نقل وتركيب المعدات، بما في ذلك أجهزة المراقبة وجهازي رادار على الأقل، في مكانين في جزيرة كمران.

كما تم نقل الزوارق القتالية والزوارق المتفجرة غير المأهولة وقوات ومتخصصين إلى الجزيرة بين يونيو وأغسطس.

وأشار المصدر إلى أن الحوثيين أقاموا خورسا في المكان، ويعتقد أنه تم أيضا نقل طائرات مسيرة مع منصات إطلاق إلى القاعدة الجديدة.

ووفقا للمصدر فإن الحوثيين يستخدمون غابات المنجروف في الجانب الشرقي من جزيرة كمران كغطاء طبيعي يمنع رصدهم بالطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية. اقرا ايضا: الحديدة تشهد تدريبات حوثية مكثفة على القرصنة البحرية

وأشار مسؤول آخر للوكالة إلى أن الحوثيين أقاموا وجودا آخر قبل أسابيع في جزيرة تقفاش المجاورة والقريبة من الممر الملاحي الدولي. وأضاف المسؤول أن الحوثيين نقلوا المعدات من كمران إلى تقفاش بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكن الجماعة بدأت بتثبيت وجودها في الجزيرة قبل أسابيع من ذلك التاريخ.

وقال مصدران في جزيرة كمران لمخابرات شيبا، إن الحوثيين يقومون بدوريات مستمرة شرق الجزيرة، ويمنعون الصيادين من الاقتراب من مناطق معينة.

وأشاروا إلى أنهم سمعوا إطلاق نار وانفجارات من الجانب الشرقي للجزيرة عدة مرات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتقد أنها كانت مناورات عسكرية. وأضافت المصادر أن تواجد الحوثيين في الأسابيع الأخيرة أصبح أمراً مألوفاً في جزيرة كمران، وقال الصيادون إن الحوثيين كثفوا تواجدهم في جزيرة تقفاش.

وحصلت الوكالة على معلومات سابقة تفيد بأن جزيرة كمران تحولت إلى منصة لإطلاق الصواريخ، وكشفت في تقرير سابق لها في سبتمبر/أيلول الماضي أن الحوثيين يتدربون “في منطقة اللحية شمال الحديدة لمهاجمة السفن “.