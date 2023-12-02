أرسنال يهزم ولفرهامبتون بثنائية وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي

السبت 02 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وسع أرسنال الفارق إلى أربع نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل هدفين مبكرين سجلهما بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد ليفوز 2-1 على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز اليوم السبت.

وفي ظل درجات الحرارة المنخفضة، بدأ أرسنال المباراة بسرعة البرق وبدا أن النقاط في مأمن منذ اللحظة التي ضاعف فيها القائد أوديجارد النتيجة في الدقيقة 13.

وكان ساكا قد أعطى فريق ميكيل أرتيتا التقدم في الدقيقة السادسة بعد أن وضعته بعض التمريرات السريعة والمعقدة في مواجهة المرمى.

وأعاد ولفرهامبتون تنظيم صفوفه وبدأ تدريجيا في تحقيق بعض التقدم على الرغم من أن أرسنال لم يواجه أي مشكلة حتى سدد ماتيوس كونيا كرة قوية في مرمى ديفيد رايا حارس أرسنال في الدقيقة 86 ليدفع المباراة نحو ذروة متوترة بشكل غير متوقع.

ويملك أرسنال 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يملك مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي يستضيف توتنهام هوتسبير غدا الأحد، 29 نقطة. ويملك ليفربول وأستون فيلا 28 نقطة لكل منهما قبل مباراتيهما غدا.