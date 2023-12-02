صراع أجنحة الحوثي يتصاعد - فوضى أمنية واشتباكات عنيفة

السبت 02 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - عكاض

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قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون في فوضى أمنية تشهدها محافظة إب الواقعة تحت سيطرة الحوثي.

ووفقاً لمصادر قبلية فإن اشتباكات اندلعت بين مسلحين قبليين مدعومين من قيادات حوثية اندلعت في مدينة القاعدة بمديرية ذي السفال جنوب إب.



وأفادت المصادر أن الخلافات والصراعات في جميع المحافظات غالبيتها تعود إلى صراع أجنحة بين قيادات المليشيا، مبينة أن المليشيا صفّت نهاية الأسبوع الماضي الزعيم القبلي محمد أحمد حسن الزبيري الذي يعد أحد أبرز مشرفي المليشيا في مديرية أرحب في ظروف غامضة.



وأشارت إلى أن عملية تصفية الزبيري جاءت بعد تهديده بدفن أمين العاصمة المعين من الحوثيين حمود عباد في حال معارضته بيع حديقة عطان التي نهبها وبدأ عملية بيعها لصالحه ورفض دفع حصة القيادات الحوثية الأخرى المشاركة له في عملية النهب والسطو المسلح على الممتلكات العامة وأراضي المدنيين.