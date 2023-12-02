صحيفة عبرية : هكذا خدع السنوار والضيف إسرائيل ووجها صفعة استراتيجية

السبت 02 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكدت صحيفة جورزاليم بوست العبرية، أن قياديي حركة حماس في غزة يحيي السنوار ومحمد الضيف، استطاعا خداع إسرائيل ووجها صفعة استراتيجية لأجهزتها الأمنية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن أحداً من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لم يفهم ذلك، ولا حتى الشاباك أو الموساد، معتبرة أنهم لو كانوا يدركون ذلك لما تركوا الحدود الإسرائيلية من دون حراسة.

بدورها، قدّرت مصادر أمنية أن قادة حركة حماس محمد الضيف ويحيى السنوار كانا على علم بالمراقبة الوثيقة التي يقوم بها مجمّع المخابرات الإسرائيلية، ولذلك استخدما الأساليب السرية من أجل توصيل الرسائل التي يريدانها.

واعترف مسؤول أمني للصحيفة الإسرائيلية قائلاً: “لم يفهم أحد ذلك، لا أمان (المخابرات العسكرية)، ولا الشين بيت، ولا الموساد”، وأردف: “وإلّا لما كانوا تركوا الحدود دون حراسة وبدون أي رد أساسي من الأرض أو الجو”.

كما تعتقد مصادر أمنية إسرائيلية أن الضيف والسنوار، وهما تحت مراقبة المخابرات الإسرائيلية، عملا على نقل الرسائل سراً.

وبحسب التقديرات، أجرت حماس تحضيراً دقيقاً للتوغل في 7 أكتوبر، والذي وصفه مسؤول كبير في الأجهزة الأمنية بأنه “تمرين خداع مثالي”.

وأضاف: “من المُحتمل أن التفاصيل والتعليمات السرية والمشاعر العامة كانت محفوظة كي تتم خلال المحادثات وجها لوجه أو عبر وسائل أخرى”.

كما أشار التقرير إلى أنه في عملية “الفاكهة الاستوائية” عام 2018، عمدت فرق الجيش الإسرائيلي إلى تركيب أجهزة تنصت في معاقل حركة حماس.. وفي نهاية المطاف بعض أدوات التجسس الإسرائيلية هذه والتي زرعها في غزة عام 2018 وقعت بيد حماس. ومن المرجح أنها تمكنت بمساعدة إيرانية من فك رموز أساليب جيش الاحتلال الصهيوني.

يذكر أن الكيان الصهيوني يضع يحيى السنوار ومحمد الضيف على رأس قائمة أهدافها بغزة، وتعتبر ذلك مهمة أساسية خلال توغلها بالقطاع.