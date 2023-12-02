جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمصرع قائد عسكري كبير ويكشف مصير جثمانه

السبت 02 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بمقتل العقيد إساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في هجوم السابع من أكتوبر الماضي.





وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن جثة العقيد إساف حمامي (41 عاماً)، لا تزال محتجزة بغزة.

ونشر الجيش اسم وصورة قائد اللواء الجنوبي على موقعه الرسمي، لترتفع بذلك حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” إلى 396 قتيل.





وفي سياق آخر، قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عبر حسابها على منصة “تلغرام” أنها “تستهدف ناقلتي جند صهيونيتين شمال مدينة غزة بقذائف الياسين 105”.

كما عرضت الكتائب مشاهد توثق مواجهات السبت، وأعلنت أنّ مقاتليها “استهدفوا غرفة قيادة واستطلاع للعدو داخل مبنى شرق بيت حانون بـ 4 قذائف مضادة للأفراد”.