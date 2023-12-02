داً اختطاف السفينة Galaxy.. مجلس الأمن الدولي يوجه طلباً فورياً للحوثيين

السبت 02 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أدان مجلس الأمن الدولي، بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي قام بها الحوثيون ضد سفينة تجارية في البحر الأحمر.

وطالب مجلس الأمن في بيان صادر عنه، الحوثيين بسرعة الإفراج الفوري عن السفينة MV Galaxy Leader وطاقمها، مشددا على أهمية الحقوق والحريات الملاحية لجميع السفن في خليج عدن والبحر الأحمر، وفقا للقانون الدولي.

وأشار أعضاء مجلس الأمن، إلى التهديدات المستمرة والهجمات السابقة ضد محطات النفط الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، مطالبين بوقف جميع هذه الهجمات والإجراءات على الفور.

ولفت أعضاء مجلس الأمن إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن في المنطقة.

وفي التاسع عشر من نوفمبر الماضي، أعلنت الجماعة اختطاف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، بذريعة "نصرة المقاومة في فلسطين"، بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ سبعة أسابيع.