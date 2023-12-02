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اللقطة المستفزة التي تسببت في طرد البليهي في مباراة الهلال والنصر

السبت 02 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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تلقى مدافع الهلال، علي البليهي، بطاقة حمراء أمام النصر في لقاء ديربي الرياض، الذي أقيم يوم الجمعة لحساب الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وأشهر الحكم الكولومبي ويلمار رولدان، البطاقة الحمراء في وجه البليهي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعد احتفاله بالهدف الثالث لفريقه أمام جماهير النصر في لقطة استفزازية.

وانتهت المباراة بفوز الهلال بثلاثية دون رد.

وعزز الهلال بذلك صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة موسعا الفارق عن وصيفه النصر إلى سبع نقاط

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