بيان عاجل لمجلس الأمن يتعلق بالحوثيين

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دان مجلس الامن الدولي بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها ميليشيات الحوثي على سفينة تجارية في البحر الأحمر.
وأشار اعضاء المجلس في بيان، الى التهديدات المستمرة والهجمات السابقة ضد حقول النفط الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.
وطالب اعضاء مجلس الامن بوقف جميع الهجمات والتصرفات والإفراج الفوري عن السفينة إم في جالاكسي ليدر وطاقمها.
وشددوا على أهمية الحقوق والحريات الملاحية لجميع السفن في خليج عدن والبحر الأحمر، بموجب القانون الدولي، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن في المنطقة.