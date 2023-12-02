بيان عاجل لمجلس الأمن يتعلق بالحوثيين

السبت 02 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 599

دان مجلس الامن الدولي بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها ميليشيات الحوثي على سفينة تجارية في البحر الأحمر.

وأشار اعضاء المجلس في بيان، الى التهديدات المستمرة والهجمات السابقة ضد حقول النفط الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

وطالب اعضاء مجلس الامن بوقف جميع الهجمات والتصرفات والإفراج الفوري عن السفينة إم في جالاكسي ليدر وطاقمها.

وشددوا على أهمية الحقوق والحريات الملاحية لجميع السفن في خليج عدن والبحر الأحمر، بموجب القانون الدولي، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن في المنطقة.