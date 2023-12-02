يوفنتوس يخطف فوزاً مثيراً أمام مونزا

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حقق يوفنتوس فوزا مثيرا على مضيفه مونزا 2 - 1 يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 33 نقطة ليتصدر ترتيب المسابقة مؤقتا، في انتظار مواجهة إنتر ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 32 نقطة مع نابولي يوم الأحد ،ضمن منافسات الجولة ذاتها.
وتقدم يوفنتوس في الدقيقة 12 عن طريق لاعب الوسط أدريان رابيو، قبل أن يدرك مونزا التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني عن طريق فالنتين كاربوني.
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل فيدريكو غاتي الهدف الثاني ليوفنتوس