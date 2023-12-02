في قرار مفاجئ ..المدافع البرازيلي فيليبي لويز يعلن اعتزاله في سن الـ38 عاما

السبت 02 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن مدافع فلامنغو البرازيلي فيليبي لويز الخميس اعتزاله كرة القدم في سن الـ38 عاماً، بعد عقدين أمضاهما بين القارة الأوروبية والدوري البرازيلي.

وقال الظهير الأيسر في فيديو بثه ناديه فلامنغو: لقد كان قراراً صعباً للغاية، أولئك الذين يعرفونني يعلمون أني كنت أخبر أصدقائي وعائلتي دائما أنني أريد اللعب حتى أبلغ 45 عاما، لكن لسوء الحظ لن يكون ذلك ممكنا.

وتخلل موسم المدافع الدولي السابق إصابات ومشكلات بدنية، ما أدى إلى تقليص وقته داخل المستطيل الأخضر.

وأضاف: لقد وعدت نفسي دائما بأنني سأتخذ قرار التوقف إذا لم أتمكن من اللعب بنفس المستوى وأشعر بأنني بحالة جيدة.

واستهل لويز مسيرته في البرازيل، ولعب لمدة 14 موسما في أوروبا معظمها في أتلتيكو مدريد الإسباني الذي ارتدى قميصه بين عامي 2010 و2014

ثم من 2015 إلى 2019،

وساهم بفوزه بلقب الدوري موسم 2013-2014،

وبالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مرتين (2012 و2018)،

وكأس إسبانيا (2013) والكأس السوبر الأوروبية ثلاث مرات أعوام 2010 و2012 و2018.

وعاد لويز إلى بلاده في عام 2019 عبر بوابة فلامنغو الذي أحرز معه لقب الدوري عامي 2019 و2020

وكوبا ليبرتادوريس مرتين عامي 2019 و2022. وارتدى لويز قميص منتخب "سيليساو" للمرة الأولى ضد فنزويلا في أكتوبر 2009، وخاض 44 مباراة دولية وسجل هدفين.

شارك في مونديال روسيا 2018 (خرجت البرازيل من الدور ربع النهائي أمام بلجيكا)، وفاز بلقب كوبا أميركا 2019.

وسيودع لويز عالم الكرة المستديرة الأحد على ملعب ماراكانا الشهير عندما يستضيف فلامنغو ضيفه كويابا في المرحلة قبل الأخيرة من الدوري. وختم قائلا: أريد أن أنهي هذا الفصل وأبدأ قصة جديدة في كرة القدم.