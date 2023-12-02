السعودية ستستضيف نهائيات أول نسختين بدوري أبطال آسيا

السبت 02 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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وستحل البطولة القارية الجديدة للأندية محل النسخة الحالية بداية من سبتمبر العام المقبل، بمشاركة أفضل 24 ناديا في القارة تقسم إلى مجموعتين يتم التنافس فيهما بنظام الدوري في شرق وغرب القارة.

وستتنافس الفرق للصعود لدور 16 من خلال مواجهتين واحدة للذهاب وأخرى للإياب، بينما تصعد الفرق الثمانية الفائزة لجولة النهائيات التي ستقام في مكان واحد وتشمل أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي من خلال مواجهة واحدة في كل مرحلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة شاملة لبطولات الأندية في آسيا، تضمنت أيضا رفع قيمة الجائزة الأولى للبطولة القارية الأولى للأندية إلى 12 مليون دولار بعد أن كانت أربعة ملايين فقط.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان إن السعودية فازت بحقوق استضافة أول نسختين من نهائيات البطولة الجديدة بعد تفوقها على عرض قدمه الاتحاد العراقي للعبة الشعبية "بعد تقييم الجوانب الخاصة بالبنية الأساسية وأماكن الإقامة."

وأضاف بيان الاتحاد أن السعودية حصلت وبصفة مؤقتة على حقوق الاستضافة لثلاثة أعوام إضافية على أن يتأكد هذا بعد تقييم الأداء في في النسختين الأوليين.

وستستضيف السعودية في وقت لاحق من ديسمبر الجاري كأس العالم للأندية، كما أنها الدولة الوحيدة التي تقدمت لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034. وستنظم السعودية أيضا نهائيات كأس آسيا في 2027 وستستضيف العاصمة الرياض دورة الألعاب الآسيوية في 2034.