الهلال يفاجئ النصر في سقوط مخزي بعد مباريات ديربي الرياض

السبت 02 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تغلب نادي الهلال على جاره النصر بثلاثية دون رد يوم الجمعة في ديربي الرياض لحساب الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وسجل ثلاثية الهلال سيرجي سافيتش، وألكسندر ميتروفيتش "هدفين" في الدقائق 64 و90 و90+2 على الترتيب.

وأكمل الهلال الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه علي آل البليهي.

وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 41 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي، موسعا الفارق مع النصر، أقرب ملاحقيه، إلى سبع نقاط