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رد فعل وغضب رونالدو بعد إلغاء هدفه في شباك الهلال

السبت 02 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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احتج قائد نادي النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشدة على قرار الحكم بإلغاء هدفه في مرمى الهلال، بديربي الرياض ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل رونالدو هدفا رائعا للنصر في شباك الهلال بتسديدة قوية في الدقيقة 74، لكن الحكم الكولومبي ويلمار رولدان ألغى الهدف بداعي التسلل.

وظهر رونالدو وهو يحاول منع حارس الهلال، المغربي ياسين بونو لعب الكرة، من أجل إقناع الحكم بالرجوع لتقنية الفيديو لاحتساب هدفه.

 وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن النجم البرتغالي كان متسللا بجزء بسيط من جسده، لتؤيد قرار الحكم.

وانتهت المباراة بفوز الهلال بثلاثية دون رد، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، موسعا الفارق مع النصر، أقرب ملاحقيه، إلى سبع نقاط

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