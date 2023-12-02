دوري أبطال إفريقيا.. سقوط مفاجئ للترجي وشباب بلوزداد

السبت 02 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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فجر ميدياما الغاني والهلال السوداني مفاجأتين كبيرتين بفوزهما على شباب بلوزداد الجزائري 2-1 والترجي التونسي 3-1 تواليا الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويعد فوز ميدياما على شباب بلوزداد ضمن منافسات المجموعة الرابعة، تاريخيا كونه الأول له على الإطلاق في هذا الدور من البطولة القارية الأهم على مستوى الأندية، بينما فشل الفريق الجزائري في أن يعود بالفوز من أرض ملعب "بابا يارا" ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط بالتساوي مع ميدياما، في انتظار نتيجة المواجهة الأخرى في المجموعة بين الأهلي المصري حامل اللقب ومضيفه يونغ بويز التنزاني.

وتقدم شباب بلوزداد في الدقيقة 39 عن طريق رؤوف بن غيط من ضربة جزاء، قبل أن يدرك دانييل لوميتي التعادل للفريق الغاني. وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، سجل كماراديني مامادو الهدف الثاني لميدياما.

وفي الملعب الوطني بمدينة دار السلام التنزانية، أكرم الهلال السوداني وفادة الترجي التونسي 3-1 محققا أول انتصاراته ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل ثلاثية الهلال كل من ياسين مرياح بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثامنة، محمد عبد الرحمن من ركلة جزاء (15)، وبيب عبده نيدياي (78). في المقابل، سجل الغامبي كيبا سوي هدف تقليص الفارق للترجي بعد أن تابع تسديدة زميله حسام تكا إلى الشباك المشرعة (59).

ويلتقي غدا الأحد النجم الساحلي التونسي مع أتلتيكو دي لواندا الأنغولي ضمن المجموعة ذاتها