عودة 5600 مهاجر إفريقي طواعية من اليمن إلى بلدانهم

السبت 02 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أفاد تقرير حديث لمنظمة الهجرة الدولية بعودة أكثر من 5,600 مهاجر إفريقي طواعية من اليمن إلى بلدانهم، خلال العام الحالي.

وأكدت المنظمة الدولية (IOM) في أحدث تقرير لها حول حركة المهاجرين على طريق الهجرة الشرقية، أن عدد المهاجرين العائدين تلقائياً من اليمن إلى القرن الإفريقي بلغ 5,688 مهاجرا خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من العام 2023م.

وأضافت أن ما نسبته 92% من المهاجرين، وبعدد 5,253 مهاجرا، عادوا إلى جيبوتي عبر رحلات بحرية انطلقت من عدن، فيما عاد 8% أو 435 مهاجرا من ميناء بئر علي في محافظة شبوة باتجاه مدينة بوصاصو في الصومال.

وأوضحت، أن عدد المهاجرين العائدين إلى الصومال في أكتوبر الماضي بلغ 104 مهاجرين، وبزيادة قدرها 46% عن الشهر السابق (سبتمبر) والذي رصدت فيه منظمة الهجرة عودة 71 مهاجرا إفريقيا قادمين من اليمن.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف المهاجرين العائدين في أكتوبر الماضي من الرجال وبنسبة 59%، فيما مثلت النساء ما نسبته 22%، أما الأطفال فقد شكلوا ما نسبته 19% من إجمالي العائدين، 11% منهم ذكور مقابل 8% من الفتيات.

وبينت منظمة الهجرة الدولية أن عودة المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم يعود إلى “زيادة الحملات التي تنفذها الأجهزة الأمنية في الحكومة اليمنية ضد الهجرة غير الشرعية”.